Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Белоусов жёсткий и решительный с прекрасным образованием и соответствующими мозгамиНовость о смене Ш...
  • Eduard
    Мы возьмем и высадимся в Берлине в качестве защиты нашего Прсольства!В Германии допуск...
  • Eduard
    Занимайтесь своей Германией и не лезьте в страны Третьего мира!В Германии допуск...

Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки по итогам прошлого года

Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки по итогам прошлого года

По итогам 2023 года Казахстан сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки.За прошлый год Россия продала водки на $59,7 миллиона, из которых почти половина объема в стоимостном выражении ($27,9 миллиона) пришлась на Казахстан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх