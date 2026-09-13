В ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека

В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли три мирных жителя ещё двое пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 13 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс" .
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