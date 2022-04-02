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Лукашенко поздравил всех с Днем единения народов России и Белоруссии

Лукашенко поздравил всех с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отношения Москвы и Минска примером для других народов, а расширение и углубление интеграции между государствами - возможностью противостоять санкциям и диктату в мире.

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