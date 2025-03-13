Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Президент США Дональд Трамп Фото: kremlin.ru Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал продлевать действие лицензии американского Министерства финансов, которая позволяла проводить расчеты за российские энергоресурсы через банки, оказавшиеся под санкциями.