Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Президент США Дональд Трамп Фото: kremlin.ru Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал продлевать действие лицензии американского Министерства финансов, которая позволяла проводить расчеты за российские энергоресурсы через банки, оказавшиеся под санкциями.
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