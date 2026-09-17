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Царьград

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Министр Кравченко: Украина теряет до $44,5 млн в час из-за тревог

Министр Кравченко: Украина теряет до $44,5 млн в час из-за тревог

Экономика Украины сталкивается с огромными потерями из-за частых тревог. Министр Александр Кравченко сообщил, что страна теряет от 1 до 2 млрд гривен в час.

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