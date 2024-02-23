Захарова высказалась о решении Литвы закрыть погранпункты для россиян

Захарова заявила о попытке Литвы создать трудности россиянам и белорусам Россия будет добиваться от Литвы и Европейского союза (ЕС) выполнения политических, правовых обязательств по бесперебойному транзиту в Калининград.
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