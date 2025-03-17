Таляровский: долг «дочки» Google составляет более 91,5 квинтиллиона рублей

Сумма задолженности ООО «Гугл» перед российскими телеканалами, которая была включена в реестр текущих требований в рамках процедуры банкротства этого российского подразделения Google, составляет более 91,5 квинтиллиона рублей (это число с 20 нулями).
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