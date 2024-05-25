Песков прокомментировал публикацию FT о возможной мобилизации в России

Необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию в Financial Times, которая со ссылкой на анонимный источник утверждает, что «в конце этого или в начале следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной».