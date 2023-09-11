Израиль заявил об угрозе существования страны из-за России

МГ

М Г

Этот нынешний шеф Моссада просто дурак. Даже не дурак, а идиот. Полный. Но, ничего, решения в Израиле принимает не он. А те, кто принимают, знают, что хорошие отношения с Россией - залог их существования, и ценят эти отношения. А этот дурачок пусть погавкает по американскому заказу, погавкает и.....всё.