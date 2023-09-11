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  • М Г
    Этот нынешний шеф Моссада просто дурак. Даже не дурак, а идиот. Полный. Но, ничего, решения в Израиле принимает не он...Израиль заявил об...
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Израиль заявил об угрозе существования страны из-за России

Израиль заявил об угрозе существования страны из-за России

На фоне всех заявлений со стороны Запада о том, что Иран активно сотрудничает с Россией в оборонном секторе, Израиль выступил со схожими обвинениями.

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Комментарии
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ЛВ
Лучезар Велимуд
Зачем нам непотопляемый авианосец США? От них одни проблемы, нет Израиля нет проблем. Моссад террористическая организация.
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8 час.
Сергей Цивинский
Причем, породила вопреки  Западу!
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6 час.
МГ
М Г
Этот нынешний шеф Моссада просто дурак. Даже не дурак, а идиот. Полный. Но, ничего, решения в Израиле принимает не он. А те, кто принимают, знают, что хорошие отношения с Россией - залог их существования, и ценят эти отношения. А этот дурачок пусть погавкает по американскому заказу, погавкает и.....всё.
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1 час.

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