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Шойгу пригрозили задержанием за неявку на допрос. Интересно, в СБУ психически здоровые люди остались?

Шойгу пригрозили задержанием за неявку на допрос. Интересно, в СБУ психически здоровые люди остались?

Злой хомяк Оговорюсь сразу, я не против того, чтобы небуйным психам давали социализироваться, найти работу и т.

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владимир казарский
Как бы свидомые не пожалели, если Шойгу надумает посетить Украину.
Виталий Литвинов
Можно и явится на допрос с эскортом, тогда уж точно это будет началом конца бандерстана.

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