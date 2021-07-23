Шойгу пригрозили задержанием за неявку на допрос. Интересно, в СБУ психически здоровые люди остались?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаШойгу пригрозили задержанием за неявку на допрос. Интересно, в СБУ психически здоровые люди остались? Злой хомяк Оговорюсь сразу, я не против того, чтобы небуйным психам давали социализироваться, найти работу и т.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКвладимир казарскийКак бы свидомые не пожалели, если Шойгу надумает посетить Украину.ВЛВиталий ЛитвиновМожно и явится на допрос с эскортом, тогда уж точно это будет началом конца бандерстана.Комментировать
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