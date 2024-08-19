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Спички - не игрушка

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Сообщение об отправке срочников из Владимирской области в Курскую оказалось фейком

Сообщение об отправке срочников из Владимирской области в Курскую оказалось фейком

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Распространившееся в сети от имени активиста «Русской общины» в городе Александров сообщение об отправке солдат-срочников из Владимирской в Курскую область оказалось недостоверным.

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