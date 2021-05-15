Истребители ВВС Израиля уничтожили объект военной разведки ХАМАС

Истребители и самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по ряду дополнительных подземных и ракетных пусковых площадок, расположенных в северной части сектора Газа, принадлежащих террористической организации ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба в Twitter.
Истребители и самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по ряду дополнительных подземных и ракетных пусковых площадок, расположенных в северной части сектора Газа, принадлежащих террористической организации ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба в Twitter.
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