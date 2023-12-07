МИД Венесуэлы раскритиковал позицию генсека ООН по территориальному спору с Гайаной

МИД Венесуэлы выступил с критикой позиции генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, который предложил разрешить территориальный спор Венесуэлы с Гайаной через Международный суд всемирной организации.
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