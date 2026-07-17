Оман: Представители Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщили, что танкер был поражен неизвестным снарядом, вызвав незначительные структурные повреждения в 19 морских милях (35,2 км) к востоку от Хасаба, провинция Мусандам, в утренние часы по местному времени.