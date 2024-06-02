В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе

В России создали первый в мире наземный FPV-робот-камикадзе «Депеша», который может поражать живую силу и технику противника, а также укрепления типа «зубы дракона», рассказали журналистам в пресс-службе «Ростеха».
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