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Царьград

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Мигранты нашли лазейки и обошли введённые в России запреты

Мигранты нашли лазейки и обошли введённые в России запреты

Мигранты научились обходить запреты и продолжают работать в сферах, где им официально закрыт доступ. Несмотря на запреты в 52 регионах, реальные барьеры касаются лишь части приезжих, тогда как тысячи людей с РВП, ВНЖ, паспортами или из стран ЕАЭС спокойно трудятся в такси, торговле и доставке.

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