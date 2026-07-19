Мигранты нашли лазейки и обошли введённые в России запреты

Мигранты научились обходить запреты и продолжают работать в сферах, где им официально закрыт доступ. Несмотря на запреты в 52 регионах, реальные барьеры касаются лишь части приезжих, тогда как тысячи людей с РВП, ВНЖ, паспортами или из стран ЕАЭС спокойно трудятся в такси, торговле и доставке.