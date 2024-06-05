В Курске суд обратил в доход России 6 связанных с украинским олигархом компаний

ИЗВЕСТИЯ / молоток Курский Ленинский районный суд удовлетворил иски российской генпрокуратуры и обратил в доход РФ собственность шести организаций, которые связаны с украинским олигархом Евгением Черняком*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии