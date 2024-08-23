Пушилин рассказал о самочувствии военкора Поддубного

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного на данный момент стабильное, он поправляется, 23 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе Международного форума молодежного взаимодействия «Беларусь — Донбасс» в Ростове-на-Дону.
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