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Козырев о 2:4 от «Спартака»: «У нас были шансы спасти матч и выйти вперед. Но не хватило реализации и удачи»

В пятницу клуб из Череповца проиграл московской команде во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2:4.

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