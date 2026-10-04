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JAD: физподготовка в детстве снижает риск депрессий во взрослом возрасте

JAD: физподготовка в детстве снижает риск депрессий во взрослом возрасте

Хорошая физическая подготовка в детстве связана с пониженным риском депрессий во взрослом возрасте. Такую связь выявили ученые из Университета Тасмании и Университета Аделаиды, свою работу они опубликовали в журнале Journal of Affective Disorders ( JAD ).

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