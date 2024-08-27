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Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 августа 2024 года: Зеленский дал силовикам 2 недели для наведения порядка на границе, МИД Белоруссии опроверг заявление ведомства Кулебы

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 августа 2024 года: Зеленский дал силовикам 2 недели для наведения порядка на границе, МИД Белоруссии опроверг заявление ведомства Кулебы

Владимир Зеленский. REUTERSСегодня 7,2K прочитали ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СИЛОВИКАМ ДВЕ НЕДЕЛИ Ровно 2 недели "просроченный и жалкий" узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский дал силовикам на решение проблемы с незаконным пересечением границы.

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