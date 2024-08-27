Владимир Зеленский. REUTERSСегодня 7,2K прочитали ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СИЛОВИКАМ ДВЕ НЕДЕЛИ Ровно 2 недели "просроченный и жалкий" узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский дал силовикам на решение проблемы с незаконным пересечением границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии