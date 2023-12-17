Русская ментальность сформирована специфическим русским бытием. Когда столетиями 90% времени нашим предкам приходилось отбиваться от различных вторжений и набегов.
Природная государственная идеология России...
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Венедиктов аплодирует Пугачева ликует.
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8 час.
Вадим Кузнецов
Не сказал бы, что это идеология государства. Скорее, менталитет "глубинного народа"
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5 час.
Александр Рожков
А мы и завсегда были за все хорошее и супротив всего плохого! Мы такия! И в нашей стране всегда торжествовало и торжествует все самое лучшее и самое прекрасное! И мы ни когда не допускали в нашей стране ни чего плохого! Вот!
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3 час.
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