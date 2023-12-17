Природная государственная идеология России...

Александр Рожков

А мы и завсегда были за все хорошее и супротив всего плохого! Мы такия! И в нашей стране всегда торжествовало и торжествует все самое лучшее и самое прекрасное! И мы ни когда не допускали в нашей стране ни чего плохого! Вот!