Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • НС
    я с вами согласен,но поправлю: 5 лет не для получения гражданства, а лишь только ВНЖ!  Для получения гражданства пяти..."Я даже не знаю к...
  • серый777 котов
    вместе с такими людьми их на фронт копать траншеи и там много работы- а уж что умоляет так это цыганьё- у них права у..."Я даже не знаю к...
  • Марко
    А где физиономия интеллигентной леди? Вот и вылезло истинное рыло базарной хабалки.КАк точно о тебе 👇 написано 😀Власть не у меня ...

Природная государственная идеология России...

Природная государственная идеология России...

Русская ментальность сформирована специфическим русским бытием. Когда столетиями 90% времени нашим предкам приходилось отбиваться от различных вторжений и набегов.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Венедиктов аплодирует Пугачева ликует.
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8 час.
Вадим Кузнецов
Не сказал бы, что это идеология государства. Скорее, менталитет &quot;глубинного народа&quot;
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5 час.
Александр Рожков
А мы и завсегда были за все хорошее и супротив всего плохого! Мы такия! И в нашей стране всегда торжествовало и торжествует все самое лучшее и самое прекрасное! И мы ни когда не допускали в нашей стране ни чего плохого! Вот!
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3 час.

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