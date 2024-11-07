Коалиция Светофор на грани распада: Хабек использует ситуацию на Украине в свое оправдание

Украина не зависит ни от Шольца, ни от Хабека, пишет BZ. Поэтому все попытки зеленого политика воскресить неработающую коалицию "Сфетофор" во "благо Украины", чтобы это повысило его шансы в борьбе за пост канцлера, провалятся.
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