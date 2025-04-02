НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 749 подписчиков

Boeing получила контракт на создание истребителя шестого поколения под наименованием F-47

Boeing получила контракт на создание истребителя шестого поколения под наименованием F-47

Президент США Дональд Трамп лично объявил победителя конкурса программы NGAD ВВС США на пилотируемый истребитель шестого поколения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх