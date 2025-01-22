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Царьград

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"Америкашечки, не рушьте мою другую страну": Незлобин обратился к Трампу в день инаугурации

"Америкашечки, не рушьте мою другую страну": Незлобин обратился к Трампу в день инаугурации

Опальный комик Незлобин обратился к Трампу в день инаугурации. "Америкашечки, не рушьте мою другую страну", - обратился он к новым властям, которые ему "кого-то очень сильно напоминают".

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