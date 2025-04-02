Российские дроны нанесли удар по штабу нацполиции Украины в Днепропетровске

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. В результате ударов российских дронов-камикадзе «Герань» по Днепропетровску были уничтожены штаб национальной полиции Украины «Днепр-1»* и командный пункт 256-го батальона территориальной обороны ВСУ.
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