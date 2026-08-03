«Видим цель»: Таинственное украинское судно, дрейфующее в Черном море, привлекло внимание российских моряков

Ян Гагин: «На Западе и на Украине пытаются узаконить пиратство в отношении наших судов, так почему бы и нам не воспользоваться их правилами» Ирина Мишина Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Борис Усвяцов Ян Гагин В Черном море — ЧП.