Россия продает Urals дороже ценового потолка G7 Наталья МарковаЦена на нефть марки Urals в порту Новороссийска 12 июля превысила предельный порог в 60 долларов за баррель, установленный странами G7, ЕС и Австралией в рамках санкций против России.