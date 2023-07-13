Пронедра

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Россия продает Urals дороже ценового потолка G7

Россия продает Urals дороже ценового потолка G7

Россия продает Urals дороже ценового потолка G7 Наталья МарковаЦена на нефть марки Urals в порту Новороссийска 12 июля превысила предельный порог в 60 долларов за баррель, установленный странами G7, ЕС и Австралией в рамках санкций против России.

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