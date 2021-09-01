«Бабиновская дорога» — забытая история России

Сохранение исторической памяти, по словам Владимира Путина, — задача государственной важности. Для этого в России перепроверяют учебники по истории, создают межведомственную комиссию по историческому просвещению и вписывают в Конституцию поправку о том, что страна защищает историческую правду.
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