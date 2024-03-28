Команда АлтГПУ одержала победу во Всероссийской олимпиаде по педагогике

Студенты продемонстрировали глубокие знания и хороший уровень профессиональной подготовки Студенты Алтайского педагогического университета приняли участие во VII Всероссийской олимпиаде по педагогике "Форсайт-педагогика".
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