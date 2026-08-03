Встречавший коллегу во снах ИТ-специалист лишился работы: считал себя пророком

ИТ-работник Эльрих Доде, утверждавший, что обладает даром видеть вещие сны и что его новая коллега являлась ему задолго до их первой встречи, проиграл судебную тяжбу о несправедливом увольнении после того, как отправил женщине любовные стихи с сравнением ее аромата с цветами в Эдемском саду .