MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

Встречавший коллегу во снах ИТ-специалист лишился работы: считал себя пророком

Встречавший коллегу во снах ИТ-специалист лишился работы: считал себя пророком

ИТ-работник Эльрих Доде, утверждавший, что обладает даром видеть вещие сны и что его новая коллега являлась ему задолго до их первой встречи, проиграл судебную тяжбу о несправедливом увольнении после того, как отправил женщине любовные стихи с сравнением ее аромата с цветами в Эдемском саду .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии