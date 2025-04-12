Белый дом предупредил Китай о последствиях в случае торговой эскалации

www.globallookpress.com/Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency Если руководство Китая продолжит применять контрмеры в ответ на дополнительные пошлины Соединенных Штатов, то "будет нехорошо", заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Каролин Левитт"Президент будет великодушным, если Китай проявит намерение заключить сделку с США.
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