Белый дом предупредил Китай о последствиях в случае торговой эскалации

www.globallookpress.com/Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency Если руководство Китая продолжит применять контрмеры в ответ на дополнительные пошлины Соединенных Штатов, то "будет нехорошо", заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Каролин Левитт"Президент будет великодушным, если Китай проявит намерение заключить сделку с США.