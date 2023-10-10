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Актеру и режиссеру Филиппу Янковскому исполняется 55 лет

Актеру и режиссеру Филиппу Янковскому исполняется 55 лет

Актер и режиссер Филипп Янковский, продолжатель великой династии, родился в семье легенд советского экрана Олега Янковского и Людмилы Зориной, а затем сам стал отцом еще одного поколения артистов: Ивана и Елизаветы Янковских.

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