Актеру и режиссеру Филиппу Янковскому исполняется 55 лет

Актер и режиссер Филипп Янковский, продолжатель великой династии, родился в семье легенд советского экрана Олега Янковского и Людмилы Зориной, а затем сам стал отцом еще одного поколения артистов: Ивана и Елизаветы Янковских.
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