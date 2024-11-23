Новое оружие России, которое может остудить горячие головы на Западе (ВИДЕО)

Русская весна
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Русская весна

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Комментарии
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АБ
Александр Б
&quot;и американским военным базам в Тихом океане и в Антарктике&quot;. Я полагаю, речь идет о Арктике, а не о Антарктике.
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11 час.

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