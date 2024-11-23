Новое оружие России, которое может остудить горячие головы на Западе (ВИДЕО)

В ночь с 20 на 21 ноября 2024 года Россия атаковала военные и промышленные объекты в Днепропетровске несколькими видами ракет, в том числе одна из ракет была ракетой нового типа, которая нанесла значительные повреждения заводу «Южмаш», производившему в советское время боевые и космические ракеты.