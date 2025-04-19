Госдеп намекнул Европе: США могут выйти из процесса урегулирования по Украине

США могут прекратить попытки добиться мирного соглашения уже в ближайшие дни.США усилили риторику в отношении переговоров по Украине, дав понять: Вашингтон не намерен бесконечно участвовать в процессе без ощутимого прогресса.
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