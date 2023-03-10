Карлссон – 2-й защитник в истории НХЛ с 20+ голами в сезонах с интервалом 8+ лет. У него 83 очка в 66 играх – личный рекорд

Эрик Карлссон – 2-й защитник в истории НХЛ с 20+ шайбами в 2 сезонах с интервалом 8+ лет. Игрок «Сан-Хосе» забросил одну из шайб своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:4).
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