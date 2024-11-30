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Царьград

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Хорошее попадание: в Каневе "подскочили диваны". Скорые катались всю ночь. Украина отправляется в прошлое

Русские войска нанесли очередной точнейший удар по объектам Украины. По меткому выражению подпольщиков, удар был таким, что в одном из городов "подскочили диваны".

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Россиюшка!!!ВПЕРЁД!!!!
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Русская армия всех сильней!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪💪
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8 час.
СП
Светлана Позднякова
Слава нашей Русской Армии!!Победа будет за Россией‼️🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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3 час.

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