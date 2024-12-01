Невзоров против Пушкина, Назаров против скачущих. Главные скандалы недели

Сбежавшие из страны актёры и прочие деятели, по каким-то неведомым причинам мнящие себя представителями российской культуры, давно пробили дно в своей ненависти к родине и простым людям, живущим в России.
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