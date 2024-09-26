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Анатомия бизнеса

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Секреты лидерства: как в новой реальности вдохновить команду и достичь успеха

Бизнес-среда с каждым годом становится более изменчивой, непредсказуемой и неоднозначной. Руководители сталкиваются с огромным давлением, стремясь привести свои компании к успеху в этой новой реальности, когда результат напрямую зависит от слаженной работы команды.

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