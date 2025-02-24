В Татарстане приступили к ремонту моста через реку Меша на трассе Казань – Оренбург

В Татарстане начались работы по ремонту моста через реку Меша на трассе Казань – Оренбург. Ремонт проводится в рамках реконструкции участка автодороги Р-239 с 20-го по 43-й км и строительства обхода села Сокуры.
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