Трудовой ЕГЭ: утверждены минимальные знания для мигрантов

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаТрудовой ЕГЭ: утверждены минимальные знания для мигрантовПравительство утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и права для трудовых мигрантов.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛЧто бы не предлагали и какие бы не принимали законы Российские политики и чиновники, все направлено не нарушение проблем, а на взятничество и коррупцию. Результат этнические бандитские группировки, наркотрафик и наркоторговля, ухудшение санитарно эпидемиологической ситуации, рост преступности, безработицы, проституции и т.д. и все эти меры не ради Россиян, а личной выгоды вертикали власти с низу доверху, олигархам и бизнесменом... Сколько в России нелегалов? Ни кто не знает и что с ними борются? Да боже упаси ФМС, полиция, политики и чиновники не только кормятся но и сами участвуют в нелегальном ввозе их в Россию и поверьте не бескорыстно и благих намерений... Лидер ЕР Медведев говорил необходимо навести порядок среди эмигрантов, нелегалов и гастарбайтеров, ужесточить требования к приезжающим, наладить их контроль по месту пребывания и работы и что? Бла бла бла и упрощают ввоз в Россию трудовых эмигрантов, гастарбайтеров, ну а рынок нелегалов в России процветает... Но зато нет безработных благодаря мигрантам, гастарбайтерам видимость бурной работы какая, задействованы все службы МВД. ФСБ, СВР и т.д а значит и финансирование одни впускают т наваривают бабло, другие нелегалов ввозят, другие отлавливают, третьи наркотрафик и распространителей ловят, четвертые радикалов арестовывают и все приделе, такая бурная и кипучая работа. Хорошо всем кто на этом греет руки выбивают из бюджета под все эти мероприятия народные деньги, которые можно было бы направить на создание рабочих мест, образование, здравоохранение и т.д., но тогда как же своровать и решить свои личные проблемы, да и за не надобностью сколько освободиться не нужных политиков, чиновников, силовиков и прочих дармоедов которые получают далеко не маленькие зарплаты и привилегии. Вот только во всей этой схеме коррупции и воровства страдает простой Российский народ, который ни кому не нужен кроме как обобрать его до последней нитки. От такой политики в России рост преступности, безработица, мизерные нищенские зарплаты и пенсии, рождаемость и т.д. А нужна Россиянам такая власть которая не способно навести элементарный порядок и безопасность в стране. Мое мнение нет. Запретить все партии нет ни одной народной очередная корпушка политиков и чиновников и не более... Даколе Россияне должны кормить всех этих дармоедов....Комментировать
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