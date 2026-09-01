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Zero Hedge

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Shein IPO Flops As Fast-Fashion Empire Sees Growth Slowdown

Shein IPO Flops As Fast-Fashion Empire Sees Growth Slowdown

Shein IPO Flops As Fast-Fashion Empire Sees Growth Slowdown Chinese online fast-fashion retailer Shein made its long-awaited Hong Kong market debut Tuesday, only to fall flat in what can only be viewed as a disappointing IPO plagued by investor concerns about slowing growth, rising costs and an increasingly challenged international business model.

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