На британском ТВ заявили об огромном количестве нацистов на Украине

Курьезный случай недавно произошел в прямом эфире на британском ТВ. Ведущий канала TalkTV брал интервью у известной американской актрисы Розанны Бар, которая неожиданно для него заговорила об украинских нацистах.
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