Мэрия Рязани предупредила о мошенниках, представляющихся соцработниками

Настоящие сотрудники Комплексного центра соцобслуживания сообщают о своих визитах заранее.В Рязани действуют мошенники, представляющиеся работниками Комплексного центра социального обслуживания населения.
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