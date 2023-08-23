Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин

Александр Симаков Западные спецслужбы всегда очень хорошо подбирали кандидатов на роль сакральной жертвы, время и место проведения акции, как и в этом случае. Цель этой провокации - обвинить Президента в мести Пригожину за "мятеж", взбудоражить общество, разделив его на два лагеря, ослабить позиции России на африканском континенте.

Александр Симаков Складно всё сложилось: видео с Пригожиным якобы из Африки под девизом "не забуду, не прощу", фейковое увольнение Суровикина якобы за то, что он отказался стрелять по колоннам вагнеровцев, и крушение самолёта с Пригожиным. Опытный сценарист за этим стоит...