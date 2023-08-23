Неспешный разговор

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Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин

Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин

МЧС: в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy © Фото очевидца Дым после падения самолета в Тверской области Читать ria.

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Комментарии
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Александр Симаков
Западные спецслужбы всегда очень хорошо подбирали кандидатов на роль сакральной жертвы,  время и место проведения акции, как и в этом случае. Цель этой провокации - обвинить Президента в мести Пригожину за &quot;мятеж&quot;, взбудоражить общество, разделив его на два лагеря, ослабить позиции России на африканском континенте.
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Александр Симаков
Складно всё сложилось:  видео с Пригожиным якобы из Африки под девизом &quot;не забуду, не прощу&quot;,  фейковое увольнение Суровикина якобы за то, что он отказался стрелять по колоннам вагнеровцев, и крушение самолёта с Пригожиным. Опытный сценарист за этим стоит...
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5 час.
Аркадий Шацкий
Сослали же в Беларусь, вот и сидел бы там
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