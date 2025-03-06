Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

Сильный пол: каждая вторая женщина выбирает себе подарок сама

Сильный пол: каждая вторая женщина выбирает себе подарок сама

Женщины всё чаще берут инициативу в свои руки: каждая вторая (52%) предпочитает самостоятельно выбирать себе подарок, а 41% хотя бы намекают близким, чего им хочется, показал опрос «АльфаСтрахование», проведенный к Международному женскому дню.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх