Сильный пол: каждая вторая женщина выбирает себе подарок сама

Женщины всё чаще берут инициативу в свои руки: каждая вторая (52%) предпочитает самостоятельно выбирать себе подарок, а 41% хотя бы намекают близким, чего им хочется, показал опрос «АльфаСтрахование», проведенный к Международному женскому дню.