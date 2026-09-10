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Газета.ру

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Бывшего топ-менеджера "Роснано" Кушнарева приговорили к 9 годам тюрьмы

Бывшего топ-менеджера "Роснано" Кушнарева приговорили к 9 годам тюрьмы

Гагаринский районный суд Москвы приговорил к 9 годам колонии бывшего руководящего сотрудника «Роснано» Андрея Кушнарева по делу о растрате 7,5 млрд рублей.

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