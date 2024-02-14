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15 февраля отмечается Сретение Господне: можно ли в этот день работать, убирать, мыться, ходить на кладбище и солить капусту

15 февраля отмечается Сретение Господне: можно ли в этот день работать, убирать, мыться, ходить на кладбище и солить капусту АнастасияПравославная церковь 15 февраля отмечает одно из значительных событий в христианской истории Сретение Господне.

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