Россиянам объяснили главные ошибки при накоплении денег

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм» объяснила россиянам главные ошибки при накоплении денег.
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