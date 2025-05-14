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Россиянам объяснили главные ошибки при накоплении денег

Россиянам объяснили главные ошибки при накоплении денег

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм» объяснила россиянам главные ошибки при накоплении денег.

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