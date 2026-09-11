В Ростове перед выходными на заправках дефицит топлива и очереди до 50 машин

Перед наступлением выходных в Ростове сохраняется нестабильная ситуация с автомобильным топливом. Данные мониторинга от 11 сентября свидетельствуют, что часть заправок полностью прекратила реализацию горючего, тогда как на других ассортимент ограничен.
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